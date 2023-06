In Brianza come in Polinesia: aperti i 10.000 mq di sabbia bianca, palme, scivoli e piscine

L’attesa è finita: ha aperto al pubblico Tiki Bay, un'area esterna di 10mila mq. La Polinesia brianzola è a Concorezzo all'Acquaworld, l’unico Parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, meta del divertimento per ragazzi, adulti e bambini. Al taglio del nastro il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, Maurizio Lupi (capo politico di Noi Moderati e presidente di Noi con l'Italia), la Pozzolis Family (la famiglia comica più famosa del web). Gli attori Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, i genitori più ironici dei social, e i due figli Giosuè e Olivia hanno reso così l’inaugurazione ancora più speciale. Sono inoltre intervenuti Guido Zucchi, CEO di Acquaworld e Gaudenzio Bonaldo Gregori, Chairman e CEO di Pillarstone S.p.A., a presentazione dell’area.

Come al mare

L’area esterna di Acquaworld raddoppia per dimensioni e divertimento: all’attuale zona all’aperto, già ricca di attrazioni, si aggiungono 10.000 mq dove rilassarsi, abbronzarsi e divertirsi in una lussureggiante vegetazione composta da palme e piante tropicali. Con Tiki Bay nasce ciò che non esisteva prima in Lombardia: un’area unica per dimensioni e offerta di attività proposte, dove l’elemento acqua si unisce a un paesaggio con splendida sabbia bianca e fitta vegetazione, in uno scenario da vera isola tropicale.

Divertimento per i più piccoli

Tiki Bay è composta da un nuovo playground acquatico, che comprende una vasca di quasi 1.000mq con acqua a 20 cm pensato appositamente per tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età 0-12 anni e una nuova, grande Water Tower, la “Maki Maki Tower”, da cui vivere tutta l’emozione della discesa da ben 6 nuovi scivoli tutti immersi nella giungla tropicale. Di fronte alle splendide spiagge, spicca “Kaora”, un’area con altre 4 tipologie di scivoli: un mini “magic cone”, un mini boomerang e 2 scivoli con discese su gommoni doppi dedicati ai bambini a partire da 80cm di altezza accompagnati dai genitori.

Una spiaggia di 1.500 mq

A fare da cornice alle nuove attrazioni, una grande spiaggia da 1.500mq di sabbia bianca accuratamente selezionata per non surriscaldarsi al sole. Ombrelloni in paglia, comodi lettini e grandi palme offrono inoltre ombra e zone dove concedersi un bagno di sole e una tintarella invidiabile anche rimanendo in città. Imperdibile il Tiki Beach Bar, un grande chiringuito in legno con un’ampia scelta food&beverage: insalate fresche, piatti freddi, panini, gelati e sfiziosità per soddisfare tutti i gusti.

Anche l'idromassaggio

Chi desidera uno spazio esclusivo può scegliere di rilassarsi nell’area “Cabanas Paradise”, 4 magnifici gazebi in uno spazio ad accesso ristretto, comprensivi di due vasche idromassaggio a uso esclusivo. Un vero angolo di paradiso, dove prendere il sole, rilassarsi e socializzare su comodi lettini. Tiki Bay è la grande novità 2023 di Acquaworld alla quale si aggiungeranno moltissimi eventi e show serali, per offrire a tutti gli ospiti un’estate 2023 davvero spettacolare.

“Con questo ampliamento, Acquaworld potenzia l’offerta di divertimento per tutta la famiglia. L’apertura di Tiki Bay, infatti, aggiunge grande spazio disponibile all’aria aperta, dove grandi e piccini potranno concedersi momenti di divertimento e assoluto relax. Voglio per questo ringraziare l’amministrazione comunale di Concorezzo che fin da subito ha positivamente accolto e fattivamente contribuito a concludere questo progetto, che rende oggi ancor di più Acquaworld un riferimento unico nell’offerta di divertimento in Italia", ha commentato Guido Zucchi, CEO di Acquaworld.