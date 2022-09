In Brianza gli animali si mettono in posa per un concorso fotografico

I nostri animali domestici diventano star davanti all'obiettivo. Torna per il terzo anno 'Web Star' il concorso gemello dell'iniziativa 'Cane Fantasia' organizzato dall'Enpa durante l'emergenza sanitaria. Un'iniziativa che continua a riscuotere un buon successo e anche quest'anno l'Ente nazionale protezione animali di Monza ha deciso di riproporre. In concomitanza con la cerimonia della Benedizione degli animali in programma il 2 ottobre al rifugio di via San Damiano.

I proprietari di cani e gatti (ma anche conigli, criceti, pappagalli e altri animali domestici) avranno tempo fino al 26 ottobre per partecipare all'iniziativa. Si partecipa stando comodamente a casa (quindi può partecipare anche chi abita lontano dal rifugio o risiede in un’altra città) perché è tutto online.

Sono previste tre categorie: dog web star (riservato ai cani), cat web star (riservato ai gatti) e pet web star (per tutti gli altri animali). I tre vincitori riceveranno un attestato personalizzato e la stampa professionale della propria foto offerta da FDF Fotolaboratorio Digital Servive di Monza.

Per partecipare basta scattare una vostra al proprio animale (o sceglierne una già fatta che amiamo tanto) e collegarsi a questo link: bisognerà compilare il form con i propri dati e quelli del proprio amico peloso, aggiungere una frase che lo descriva o raccontare un breve aneddoto o ricordo. L’offerta per ogni animale iscritto è di 10 euro. I vincitori saranno scelti da una qualificata giuria e annunciati domenica 29 ottobre.