"Se sei dinamico questo concorso fa per te": ecco in quanti si sono presentati

La presentazione era allettante: "Se sei dinamico e desideri lavorare per il bene e la sicurezza della collettività. Se sei maggiorenne ma con un'età non superiore ai 35 anni. Se sei in possesso di diploma di scuola media superiore e patente categoria B questo concorso può fare per te".

Ecco il bando che il comune di Brugherio aveva presentato un mese fa per la ricerca di 5 agenti da inserire nella squadra della polizia locale. A fronte di 159 domande ammesse, solo 96 aspiranti agenti di polizia locale venuti da tutta Italia ("molti anche dal sud", riferiscono dal comando) hanno affrontanto la prima prova. L'esame si è svolto mercoledì 25 maggio nella palestra di via Kennedy a Brugherio.

Nella prova preselettiva c'erano 30 domande a risposta multipla (4 risposte) da terminare entro 30 minuti. È seguita la prova scritta con 4 domande aperte da completare entro un'ora. Solo 23 candidati sono risultati idonei (cioè hanno riportato un punteggio di almeno 21/30). Alla successiva correzione delle prove scritte i candidati risultanti idonei (prova con punteggio conseguito di almeno 21/30) sono stati 15.

La graduatoria provvisoria è stata pubblicata nella sezione "Bandi di concorso" del sito del comune di Brugherio (sono riportati i soli codici ID rilasciati dal portale al momento dell'iscrizione così da garantire la privacy dei candidati), unitamente ai criteri di valutazione, alla prova preselettiva ed alle tracce della prova scritta (sia quella estratta che quelle non estratte). Mercoledì 1 giugno si procederà alle prove orali, con la presenza di una piscologa.