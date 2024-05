Tra 200 studenti brianzoli si sceglierà il miglior videomaker

Fra 200 studenti brianzoli verranno proclamati i migliori videomakers.

Anche quest'anno Brianzabiblioteche ha infatti promosso "We Share Books", il concorso dedicato ai giovani lettori, finalizzato alla promozione della lettura attraverso la realizzazione di “booktrailer” a partire da una selezione di libri proposti dal Gruppo Ragazzi di Brianzabiblioteche.

131 booktrailers

Il concorso, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado dei comuni aderenti a Brianzabiblioteche, ha consentito ai ragazzi di avvicinarsi alla lettura in modo creativo, innovativo e non convenzionale: hanno progettato e realizzato, infatti, filmati originali in cui immagini, musica e parole video-raccontano un romanzo utilizzando un linguaggio emozionale.

La premiazione

Al concorso hanno partecipato oltre 200 ragazzi degli istituti scolastici dei comuni di Biassono, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Meda, Monza, Seregno, Seveso, Sovico, Varedo e Vedano al Lambro. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa e i video in concorso sono più di 130.

Venerdì 24 maggio alle 21 al Cine Teatro Ideal di Varedo, in piazza A. Volta, 2, si terrà la serata di premiazione, alla presenza del presidente di Brianzabiblioteche Viviana Guidetti, del dindaco di Varedo Filippo Vergani e dell’assessore ai Servizi Ricreativi e Culturali di Varedo Cristina Rita Tau. La serata sarà condotta e animata da Fabrizio Palma, attore, autore, regista, presentatore e intrattenitore che da più di 20 anni si occupa di teatro per i ragazzi. Durante la serata sarà annunciato il podio dei vincitori e saranno rivelate le menzioni speciali.

Tutte le informazioni sono online sul sito di Brianzabiblioteche