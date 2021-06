Farmaci a domicilio, la consegna è gratuita per tutta l'estate

La consegna gratuita di farmaci e parafarmaci proseguirà per tutti i mesi di giugno, luglio e agosto. In ragione delle oltre 60mila consegne effettuate a livello nazionale tra marzo 2020 e maggio 2021, LloydsFarmacia ha deciso di prolungare l'iniziativa anche per l'estate.

Fino alla fine di agosto, sara? dunque possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito.

"Siamo in una fase nuova, la campagna di vaccinazione avanza e siamo in attesa che le modalita? operative siano del tutto definite, anche per le vaccinazioni in farmacia. Mettere in campo servizi e iniziative che possano fare sentire la popolazione affiancata e sostenuta, in questo nuovo periodo di contenimento della pandemia e verso la ripresa che tutti auspichiamo, e? una testimonianza del nostro impegno. Il servizio di consegna a domicilio e? sempre piu? apprezzato e richiesto, per motivi di sicurezza certamente, ma anche per i tempi frenetici della vita di tutti i giorni, o anche semplicemente per maggior praticita?. L’integrazione dei servizi digitali all’esperienza e ai servizi di prevenzione e benessere in farmacia e? la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto piu? possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia. Si tratta di sfide piu? che mai cruciali" ha commentato Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

"Dopo averlo avviato nel periodo dell’emergenza sanitaria, siamo lieti di veder rinnovato questo servizio alla cittadinanza anche per tutto il periodo estivo. La possibilita? di ricevere gratuitamente e con un semplice clic i farmaci a casa rappresenta la risposta ad una esigenza emersa dall’utenza gia? dallo scorso anno. Grazie alla collaborazione con Lloyds Farmacie Comunali, proseguiamo sulla strada del servizio a domicilio che rappresenta un nuovo e piu? efficace strumento che supera il tradizionale modo di fornire il servizio a sportello, legato al rispetto degli orari e alle restrizioni all’accesso in ambiente fisico riscontrate durante la pandemia. Nei fatti, questa iniziativa risponde a pieno alle caratteristiche di servizio pubblico che una Farmacia deve svolgere” le parole del sindaco di Lissone Concettina Monguzzi e dell'asssore alle Partecipate Domenico Colnaghi.

Le farmacie coinvolte

Le farmacie coinvolte sono otto: