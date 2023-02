In Brianza consulenze cardiologiche gratuite

Consulenze cardiologiche gratuite nella casa di comunità di Giussano e all'ospedale di Vimercate. Anche quest'anno l'Asst Brianza partecipa all'iniziativa nazionale 'Cardiologie aperte' promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore, l’ente di ricerca dell’ANMCO (Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri). I cardiologici dell'ospedale di Vimercate saranno a disposizione il 13, 14 e 16 febbraio dalle 14 alle 16, quelli della casa di comunità di Giussano il 17 febbraio, sempre dalle 14 alle 16. Le persone interessate hanno a disposizione un numero verde dedicato e gratuito, l’800 052233, attraverso cui prenotare un appuntamento telefonico.

L'Asst Brianza, e in particolare la casa di comunità di Giussano, è molto attenta al tema della prevenzione e informazione in campo cardiologico. Proprio durante un'iniziativa di screening cardiologico si è presentato un uomo che aveva un infarto in corso. Il paziente è stato subito trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Desio per essere poi sottoposto a procedura di rivascolarizzazione.

Sempre a Giussano prosegue il servizio di telemedicina per i pazienti fragili e cronici che hanno una patologia cardiaca o che vivono problematiche aritmologiche. I soggetti coinvolti sono valutati inizialmente in ambulatorio, e in seguito monitorati con procedure di telemedicina e dispositivi elettrocardiografici per tre mesi. I pazienti sono, alla fine di questo periodo, rivalutati: se permangono condizioni di estrema fragilità il sistema di monitoraggio è rinnovato per altri tre mesi.

Sono in crescita, infine, anche i sistemi di monitoraggio ECG e pressorio domiciliare. Nel 2022 sono stati registrati 580 ECG a domicilio e 45 tele monitoraggi pressori, questi ultimi disponibili da giugno 2022.