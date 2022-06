Artigianato lombardo di qualità: i criteri per ricevere i finanziamenti

Regione Lombardia investe sull'artigianato di qualità. Un vero e proprio vademecum con criteri precisi per individuare, valorizzare e premiare gli artigiani lombardi. E per aiutarli, con un contributo, a sostenere un progetto di investimento per valorizzare il loro prezioso lavoro. Lo ha approvato nei giorni scorsi la IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, con la delibera di Giunta regionale che definisce i “Criteri e modalità per l'attuazione in via sperimentale del riconoscimento ‘qualità artigiana’”.

Criteri per ricevere il finanziamento

La delibera dà attuazione alla legge promossa dal consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, e portata in commissione e in aula, in qualità di relatore, dal suo collega di partito, Gianmarco Senna, presidente della IV commissione attività produttive del Pirellone. Per ricevere il riconoscimento di qualità artigiana e il rispettivo contributo (fino ad un massimo di 10mila euro), verranno presi in considerazione: la trasmissione dell'attività di impresa nell'ambito familiare negli ultimi dieci anni, l'inserimento lavorativo di personale under 35 negli ultimi 3 anni, e gli investimenti effettuati per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato. La commissione potrà attribuire anche il solo riconoscimento “Qualità artigiana” qualora l’impresa artigiana non presenti un progetto di investimento. Quest'anno il Pirellone ha messo a bilancio 2milioni di euro per questo progetto. per ottenere il finanziamento l'azienda artigiana dovrà presentare un progetto di investimento del valore corrispondente almeno al contributo regionale.

"Un artigianato famoso nel mondo"

“L'artigianato lombardo è famoso a livello internazionale ed è da sempre sinonimo di alta qualità, efficienza e prodotti di grande livello - dichiarano Corbetta e Senna -. La Lombardia è stata fucina nel corso dei secoli di laboriosità e innovazione nelle arti e nei mestieri, creando l’humus culturale e professionale che ha portato alla nascita dell’impresa artigiana lombarda. Le nostre imprese sono note in tutto il mondo per quanto riguarda le produzioni di pregio, in diversi campi: da quello manifatturiero alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore artistico, solo per citare quelli principali. E tutto questo porta alla definizione di un brand, che oggi più che mai deve essere ben riconoscibile e da valorizzare. Grazie alla nostra legge, andiamo così a definire un marchio ben riconoscibile che potrà essere conferito a quelle imprese artigiane che daranno adeguate garanzie di qualità e di operare nella tradizione. In questo modo rilanceremo ancora di più il settore artigiano, che negli ultimi anni ha subito gli scossoni della crisi economica, ma che ancora oggi rappresenta l'ossatura dell'economia regionale e, di conseguenza, essendo la Lombardia motore d'Italia, dell'economia nazionale. In più, si offrirà ai cittadini un servizio di grande importanza, quello di riconoscere la qualità di cosa si sta acquistando”.

La legge

La legge regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento della Qualità artigiana, oltre a interventi e contributi a favore delle imprese destinatarie del riconoscimento e diretti a promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell'identità artigiana nel territorio lombardo, e quindi promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani. Sostiene inoltre interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese artigiane; sostiene e incentiva la trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro; promuove la conservazione dei beni mobili e immobili destinati all'attività artigiana.