Un aiuto dalla Regione per i cinema: a Monza ne resta solo uno (ma magari ne apriranno altri)

Regione Lombardia ha deciso di supportare le sale cinematografiche che offrono una programmazione di qualità sul territorio.

I gestori, comprese le sale parrocchiali, potranno infatti accedere a un fondo da oltre mezzo milione di euro istituito dall’assessorato alla Cultura a sostegno del settore audiovisivo. Nello specifico, attraverso il bando "Next" (Linea F) Regione sosterrà i cinema lombardi che promuovono progetti culturali, iniziative tematiche, retrospettive, rassegne per specifici target di pubblico.

"Con questo provvedimento - afferma l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso - intendiamo avvicinare sempre più persone alla ‘settima arte’ e aiutare concretamente il comparto. Si tratta di un sostegno tangibile nei confronti di presìdi che fanno cultura nei territori. Le sale sono luoghi di aggregazione che favoriscono la socializzazione e la coesione delle comunità. La misura conferma una volta di più la vicinanza di Regione Lombardia alle imprese e ai lavoratori del settore".

Come fare per partecipare al bando

Possono presentare domanda fino al 19 settembre soggetti privati, comprese le ditte individuali, enti e istituzioni ecclesiastiche. Sono disponibili complessivamente 540 mila euro: il contributo a fondo perduto potrà variare da 4 mila euro a 18 mila euro, nel limite del 50% del costo del progetto.

Tra i requisiti, quello di avere la gestione di una sala o struttura cinematografica al chiuso situata sul territorio lombardo. Una sala in cui almeno il 70% delle giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività cinematografiche a livello professionistico e che abbia svolto nel 2023 almeno 150 di giornate di apertura.

La storia dei cinema a Monza

È una storia piuttosto lunga, costellata da momenti d'oro cui l'avvento delle nuove tecnologie ne ha fatto seguire il lento ma inesorabile declino, quella dei cinema a Monza. Dei quali oggi, l'unico che ancora funziona, è il cinema Capitol.

Il primo ad aprire in città (come cinematografo), all'inizio del '900, inaugurando la stagione del grande schermo nella città di Teodolinda, è stato il cinema Centrale. Sorgeva in piazza Trento e Trieste, laddove in seguito i fascisti, nel 1932, avrebbero deciso per la costruzione del palazzo comunale. Per poi riaprire i battenti nel marzo del '29 nella storica piazza San Paolo, dove è stato il primo in città a introdurre il sonoro (nel '31) e dove negli anni '70 e '80 ha raggiunto il picco massimo di notorietà.

Accompagnato dall'attività del vicino cinema Moderno (poi Astoria), sorto nei primi mesi del 1930 in via Zucchi. Quest'ultimo era considerato allora come la "cenerentola" delle sale monzesi perché ubicato in una via piccola e stretta. E infatti ha chiuso i battenti già a metà degli anni '70.

Il cinema Reale, il Maestoso e l'innovativo Metropol

Nel '39, in via Manzoni, era nato invece il cinema Astra. Nato come cinema Reale, dopo la fuga di Re Vittorio Emanuele II dall'Italia, nel '43, è stato appunto rinominato Astra per far dimenticare i travagli di fascismo e monarchia. Dal '46 al '59 era attivo in città anche il cinema Nuovo, dove oggi sorge il palazzo delle imposte, già luogo nel quale era stato attivo il teatro monzese, l'unico a proporre nell'800 le opere liriche in parallelo con l'Opera di Parigi.

Altro grande cinema sparito è stato il Maestoso in via Sant'Andrea, che ha aperto i battenti nel 1978 in zona Parco. Dopo 20 anni di onorata carriera, noto per essere uno degli schermi più grandi d'Italia, ha interrotto le proiezioni diventando successivamente un simbolo delle aree dismesse e degradate della città e epicentro di numerosi blitz delle forze dell'ordine. Nel 2018 sono cominciati i lavori che hanno visto sorgere al suo posto il grande centro commerciale Iper Maestoso.

Nel 2019 a interrompere le proiezione è stato anche il cinema Metropol, nota sala di via Cavallotti aperta nel 1956 e riqualificata nel 1978 con gli allora migliori sistemi di tecnologia.

Tutti chiusi: dall'Apollo allo Smeraldo, al Teodolinda

Sparito dalla geografia cittadina anche il cinema Apollo in via Lecco, al confine con Villasanta. Un cinema sotterraneo, inaugurato nel '77 e chiuso definitivamente nel 2004. Nel 2022, dopo essere rimasto nient'altro che un ridere malmesso e aver ospitato anche gli antagonisti del Foa Boccaccio, è stato definitivamente sgomberato e chiuso.

Il cinema Smeraldo è stato invece attivo per quasi due decenni e ha chiuso nel 1966. Abbandonato a se stesso, e diventato luogo di bivacco, nel 2000 l’amministrazione comunale ha varato un piano di recupero che ha poi portato a quello che oggi è il Binario 7. È diventato altresì un teatro anche il celebre cinema Manzoni, inaugurato nell'omonima via nel settembre del'55 e considerato allora la sala cinematografica più chic della città.

Ha chiuso con la stagione del 1984 anche il cine-teatro Corallo di via Lecco. Di proprietà della Curia, icona della socialità nel quartiere San Gerardo, dopo la chiusura i suoi locali hanno ospitato diverse attività. Andrea Magro, monzese di San Gerardo e organizzatore d’eventi, ancora nel 2016 aveva organizzato una raccolta firme e fondi per cercare di strappare lo storico spazio al declino.

L'ultimo cinema ad aver chiuso i battenti nel 2020 è stato infine il Teodolinda , che già nel 2018 - 19 la giunta Allevi ha cercato di salvare in extremis. Senza però riuscirci.