Autovelox e controlli della polizia sulle strade della Brianza e della Lombardia: ecco dove

Controlli della polizia stradale in Brianza e in Lombardia. La polizia di Stato ha reso note le tratte dove verranno effettuati i posti di controllo per il monitoraggio della velocità da oggi, mercoledì 2 novembre, a domenica 6. L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli.

I controlli

02/11/2022

Strada Statale SS /344 di Porto Ceresio VA

03/11/2022

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB

04/11/2022

Strada Statale SS /629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP /169 Carvico - Brivio BG

SP /235 di Orzinuovi LO

Strada Comunale SC /Via Monti- Seregno MB

05/11/2022

Autostrada A /9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP /235 di Orzinuovi LO

06/11/2022