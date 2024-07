Controlli degli agenti in Brianza su oltre 60 veicoli: multe ai conducenti

Sono stati oltre 60 i veicoli sottoposti al controllo degli agenti della polizia locale nel corso dell'operazione congiunta fra i comuni di Meda e Seveso per garantire la sicurezza sulle strade.

Gli agenti, posti in via via Vignazzola, a seguito dei controlli hanno infine accertato 4 infrazioni.

Gli accertamenti, come già precedentemente accaduto, si sono concentrati sul rispetto delle norme di comportamento e la verifica delle coperture assicurative e sono stati estesi anche ai mezzi pesanti. Così come hanno specificato dal comando della polizia locale.