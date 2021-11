Controllo (gratis) del diabete e della glicemia in Municipio: ecco dove

Appuntamento con la prevenzione. Non dal medico di famiglia, non in farmacia e neppure in ospedale. I controlli a Vimercate si fanno in Municipio.

In occasione della Giornata mondiale del diabete il 24 novembre dalle 14 alle 17 gli specialisti dell’equipe di diabetologia della Unità Operativa Malattie Endocrine, del Metabolismo e della Nutrizione dell’ospedale di Vimercate eseguiranno screening gratuiti in Municipio.

La Sala di rappresentanza di Palazzo Trotti si trasformerà, per un pomeriggio, in un centro medico. I cittadini potranno incontrare e fare domande agli specialisti, ma anche sottoporsi gratuitamente al controllo della glicemia, della pressione arteriosa, della circonferenza vita e per valutare il rischio di sviluppare il diabete e le malattie cardiovascolari.

L'accesso sarà contingentato previo misurazione della temperatura corporea e controllo del green pass.