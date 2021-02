Proseguono le indagini sui ponti della Milano-Meda: chiuso il tratto tra Bovisio e Varedo

Ancora in corso le indagini strutturali su quattro: dal 22 al 27 febbraio chiusa la corsia tra Bovisio e Varedo in direzione Milano

Sono quattro i ponti oggetto di indagine sulla Milano-Meda: P2 (in viale Brianza a Varedo), P4 (in via Pastrengo a Varedo), P5 (in via Monte Tre Croci a Varedo) e P6 (in via Bertacciola a Bovisio).

Fino al 27 febbraio, il tratto della Milano – Meda tra Bovisio Masciago e Varedo in direzione Milano resta chiuso dalle 21.00 alle 6.00. Nel dettaglio, viene chiusa la carreggiata discendente (verso monte/Milano) SP ex SS n. 35, con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 7 “Varedo” percorrendo l'itinerario alternativo di deviazione.

I controllo rientrano nell'operazione "Ponti sicuri", che prevede la conclusione delle attività di ispezioni straordinarie e l’esecuzione di prove di carico statiche e rilievi dinamici, finanziati con circa 65mila euro provenienti da Regione Lombardia attraverso il piano “Monitoraggio manufatti della rete stradale Lombarda".