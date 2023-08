A Monza arrivano i "controllori" per evitare gli errori sui cantieri stradali

Il modello è quello della Svizzera con la presenza di un “ispettore del cantiere” che durante il lavoro controlla che tutto venga eseguito a regola d’arte. Un sogno che a settembre – forze permettendo – potrebbe arrivare anche a Monza, magari non proprio in tutte le aree cantieristiche. Questo il progetto dell’assessore alla Viabilità Giada Turato alla vigilia di una ripresa all’insegna dei lavori (in programma il grande cantiere per l’installazione dei nuovi lampioni e quello delle barriere antirumore), ma anche alla luce dei recenti errori saliti alla ribalta dei gruppi social: dalle strisce dei disabili non a norma di fronte all’Oasi di San Gerardino; alle strisce blu dei parcheggi troppo piccole in piazza Santa Margherita; e al doppio palo con indicazioni stradali sul marciapiede in via Enrico da Monza. Quest’ultimo, ha annunciato l’assessore, verrà sistemato entro la fine della settimana.

“Bisognerebbe fare come in Svizzera dove sui cantieri ci sono anche persone dedicate proprio al controllo della corretta esecuzione dei lavori - ha spiegato Turato a MonzaToday -. Purtroppo noi di personale a disposizione non ne abbiamo. A settembre partiranno i cantieri in molti punti della città e mi piacerebbe suddividerli lotti e affidare ogni lotto a un responsabile da individuare all’interno degli uffici comunali, oppure da demandare direttamente a Monza Mobilità. Non è un problema nuovo: anche la passata amministrazione lo aveva dovuto affrontare”. Errori sui cantieri che alle casse comunali di Monza non sono costati nulla. “Le correzioni - ha precisato l’assessore - sono a spese direttamente dell’azienda”.