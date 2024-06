Da ex manicomio a città della salute: la Brianza diventa un caso di studio internazionale

Era il 1999 quando l’ex manicomio di Limbiate, anche noto come ospedale psichiatrico Antonini, chiuse definitivamente. Una storia iniziata oltre un secolo prima quando l’1 agosto del 1865 in Villa Crivelli, già dimora napoleonica e poi passata nelle mani del comune di Milano, fecero ingresso i pazienti che fino a poco prima erano reclusi nella Senavra, nel capoluogo lombardo. A Mombello nacque così una struttura specifica per problemi mentali: il primo vero manicomio che diventerà il manicomio provinciale di Milano e uno dei più grandi d'Italia che arriverà a ospitare fino a 4mila pazienti.

E proprio in questo luogo simbolico giovedì 6 giugno si è aperto il convegno internazionale “Disabilità intellettiva e autismo: dall’alienazione alla cura personalizzata”, una due giorni di studio promossi dall’EAMHID, l’Associazione Europea per la Salute Mentale nella Disabilità Intellettiva in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e il Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze di ASST Brianza – con il coinvolgimento di operatori di cooperative e centri diurni per persone disabili, famigliari, figure istituzionali di ambito sanitario, accademico e politico. Un momento di studio e condivisione di conoscenze e pratiche sul tema della salute mentale che ha dato appuntamento agli specialisti del settore proprio sulla collinetta dove un tempo sorgeva l’ex ospedale psichiatrico.

Un appuntamento scientifico, quello di giovedì 6 giugno, che si è aperto proprio con un breve tour alla scoperta della storia e dei luoghi (oggi in parte in balia dell’abbandono e del degrado). A guidare gli specialisti del settore è stato Sergio Terrevazzi, direttore della RSD Beato Papa Giovanni XXIII (Residenza sanitaria per disabili) che dal 2004 ha trovato sede in uno dei vecchi padiglioni ristrutturati dell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate dove sono ospitati una sessantina di persone con disturbi afferenti l’area della disabilità intellettiva. Proprio qui, ancora oggi, sono ospiti alcuni pazienti che erano già a Limbiate, ai tempi dell’ex manicomio e furono trasferiti nella struttura dopo la chiusura definitiva del 1999 seguita allo smantellamento degli ospedali psichiatrici per effetto della legge Basaglia del 1978. “Assorbimmo i residuali che sono pazienti con un disturbo psichiatrico con delirio, disturbi comportamentali con necessità di assistenza h24 da parte di una équipe multidimensionale” ha precisato Terrevazzi. E oggi alcuni di loro sono ancora qui, sempre a Limbiate.

Nella struttura, accreditata a livello regionale e pubblica, operano professionisti per una presa in carico multidisciplinare del paziente. “Ci occupiamo ancora oggi di salute mentale in un luogo storico che negli anni è arrivato a ospitare fino a 4mila pazienti prima di essere smantellato, chiuso e riconvertito”. Nell’area di Mombello un tempo sede dell’ospedale psichiatrico trovano sede oggi la RSD Beato Papa Giovanni XXIII ma anche il presidio Corberi, dall’altra parte della collina, una scuola agraria nella storica sede di Villa Crivelli, un centro di accoglienza migranti ma anche la Casa di Comunità, il consultorio, il servizio dipendenze e a breve sorgerà anche l’ospedale di comunità i cui lavori non sono ancora iniziati. “Intento del Joint Seminar, di cui è Presidente il Professor Massimo Clerici ordinario di Psichiatria a Milano-Bicocca, è fornire conoscenze sul tema con l’aiuto di studiosi come Angela Hassiotis, docente di Psichiatria della Disabilità Intellettiva alla prestigiosa UCL di Londra e Marco Bertelli, psichiatra e psicoterapeuta, Direttore scientifico del CREA di Firenze” spiegano dall’organizzazione che ha visto coinvolto nell'organizzazione anche il dottor Jacopo Santambrogio, specialista dell’Asst Brianza.

Al convegno è prevista la presenza di psichiatri da tutta Europa che seguono la Disabilità intellettiva e l’autismo con l’obiettivo di portare un contributo scientifico e la descrizione dei metodi di cura.

Dalla Brianza al mondo: i casi di studio internazionali di Limbiate

Presso l’Università Bicocca è in programma per venerdì 7 giugno un convegno internazionale durante il quale saranno presentati anche alcuni casi di studio emblematici di pazienti ospiti proprio della RSD di Limbiate. Tra questi quello di una donna che non ha mai proferito parola e che comunica solo con gli occhi, alimentata con il sistema di Gastrostomia Endoscopia Percutanea (PEG). Si esprime solo con una comunicazione non verbale, parla con gli occhi. “Riusciamo a strapparle solo un sorriso ogni tanto” spiegano dalla struttura dove la donna trascorre gran parte della sua giornata a letto.

Nella Rsd c’è anche un ospite che prima era un paziente del Corberi, dove passava le sue giornate contenuto a letto, con fascette a mani e piedi perché aveva agiti aggressivi nei confronti degli operatori con sputi e graffi e contro se stesso, ritrovandosi a sbattere la testa contro il muro in più occasioni, ferendosi. Per l’uomo dopo anni dall’arrivo presso la RSD un cambiamento c’è stato: dopo aver passato quasi 20 ore al giorno a letto ora trascorre le sue giornate quasi completamente “scontenuto” e ha agiti violenti quasi nulli. Un risultato che l’èquipe ha raggiunto con una terapia farmacologica e con attività di supporto psicologico ed educativo nel creare relazione solida in cui il paziente ha imparato a percepire gli educatori come figure di riferimento.

Dall'ex manicomio alla città della salute

“Abbiamo organizzato questa due giorni di studio sulla salute mentale perché è un tema che sta assumendo dimensioni importanti, soprattutto post covid quando il disagio è esploso ed è un problema che pesa sulle famiglie che diventano sempre più fragili” ha spiegato il Direttore sociosanitario di ASST Brianza, Antonino Zagari. “La disabilità è qualcosa di complesso e le istituzioni si sono mosse verso le specializzazioni, come testimonia anche il servizio Dama con la presa in carico con impostazione diversa del paziente con tutti gli specialisti”.

“A settembre inizieranno i lavori per l’ospedale comunità, c’è un progetto per un centro diurno per ragazzi disabili, dentro la struttura è presente anche un consultorio familiare, un servizio dipendenze e la nuova casa di comunità” ha aggiunto Zagari, delineando l’aspetto della città della salute che a Limbiate sta rinascendo sopra la cittadella della sofferenza nei luoghi dell’ex manicomio. “Si tratta di una struttura grandissima, va riqualificata ed è necessario un impegno di spesa importante. Bisogna vederla come risorsa e non come problema” ha aggiunto.

"Per l'area c'era il rischio di degrado totale" ha spiegato il sindaco Antonio Romeo che giovedì 6 giugno è intervenuto durante il convegno organizzato "Disabilità intellettiva e autismo: dall'alienazione alla cura personalizzata", facendo anche il punto sui progetti in corso nell'area tra cui anche la realizzazione di due strutture che verranno realizzate con la riqualificazione di due padiglioni dell'ex manicomio da destinare a Rems: residenze per l'esecuzione di misure cautelari che ospiteranno autori di reato affetti da disturbi mentali.

"In questi anni abbiamo vissuto con due città nella stessa Limbiate: un paese reale e uno irreale, quello dell'ex ospedale che si estende su un'area grande 800mila mq. Una sorta di città nella città che ha sempre vissuto come un corpo a sè e non parte integrante nel paese che i cittadini vedevano come luogo di sofferenza fino a qualche anno fa. Ora vogliamo sognare una città diversa: da paese di dolore a una città della salute" ha spiegato Romeo.

"Serve però un cambiamento culturale oltre che di servizio altrimenti c'è il rischio di chiusura: dobbiamo portare questa città nella città. Come sindaco sogno che si può ripartire, guardando un mondo diverso. E' uno spazio unico in Italia: ha il verde, è dotato di strutture ospedaliere, scuole e una chiesa". "Manca l'atenzione del mondo esterno. Fino a che non butteremo giù pezzi delle mura esterne tutti gli sforzi saranno vanificati perchè il rischio è che queste mura siano ancora una città nella città che frena il cittadino che non frequenta questo spazio perchè ha la percezione di un luogo chiuso" ha concluso.