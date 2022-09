Coppa Agostoni, tutte le strade chiuse e i divieti (e i comuni coinvolti dalla corsa)

Lissone, Macherio, Albiate, Triuggio, Lesmo, Carate Brianza, Renate e Briosco. Questi alcuni dei comuni in Brianza che giovedì 29 settembre saranno interessati dal passaggio della Coppa Agostoni. La 75esima edizione del Giro delle Brianze toccherà anche il territorio del Lecchese tra Sirtori, Colle Brianza e Olgiate Molgora.

Il percorso

La prestigiosa gara ciclistica richiamerà in Brianza i protagonisti internazionali. La classica d'autunno (organizzata dalla SC Mobili Lissone) tornerà a scaldare i cuori degli appassionati. Sarà una Coppa Agostoni "a tutta Brianza", che grazie al nuovo tracciato segnerà un record nell'altimetria della corsa: oltre 3.000 metri di dislivello positivo. Si partirà alle 11.30 da Lissone, il traguardo circa quattro ore e mezza dopo, in via Giacomo Matteotti. Dopo la partenza, che avverrà come da tradizione allo stabilimento CLEAF, con il chilometro zero in via Catalani presso la concessionaria Renault Bona, la corsa percorrerà un primo anello di 58 km che toccherà le località di Albiate, Carate, Briosco, Capriano, Renate e Cremella, qui lambirà il Circuito del Lissolo (salendo però a Sirtori) e prenderà poi la via per Viganò, Missaglia, Lomagna, Rogoredo, Lesmo, Triuggio e infine di nuovo Albiate, dove i corridori ripercorreranno la prima metà del largo anello fino a Cremella, superata la quale entreranno nel Circuito del Lissolo che percorreranno per quattro volte, dopo di che faranno ritorno a Lissone per la seconda metà dell'anello protagonista in avvio di corsa.

I divieti

La città di Lissone sarà interessata da una serie di divieti consentire lo svolgimento della manifestazione. Come previsto da una ordinanza, dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del giorno 28/09/2022, è imposto il divieto di sosta, con rimozione forzata in via Garibaldi, P.zza Caduti di Nassirya, P.tta Zanuso, per garantire la sosta alle vetture ammiraglie dei team e dei responsabili della manifestazione, al fine di consentire lo svolgimento della riunione prevista nella sede comunale. Dalle ore 07.00 del 28/09/2022 alle ore 20.00 del giorno 29/09/2022 è imposto il divieto di sosta, con rimozione forzata (escluso veicoli autorizzati – veicoli gara ciclistica) in via Guidoni (area di parcheggio presso Stazione FF.SS.) negli stalli di sosta delimitati e compresi tra l’immobile della “ciclo-stazione” e la quinta fila (compresa) in direzione sud verso via Perlasca. Dalle ore 06.00 alle ore 19.00 del giorno 29/09/2022 sarà in vigore il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata in: via Roma, nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Volta per consentire il parcheggio delle strutture per le riprese televisive. Dalle ore 06.00 alle ore 19.00 del giorno 29/09/2022 è imposto il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata in via Agostoni, nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Magenta zona riservata al “Villaggio Hospitality”, via Matteotti/Agostoni (area di parcheggio c/o Farmacia) per posizionamento mezzi RAI.

Dalle ore 14.00 del giorno 28/09/2022 fino al termine delle operazioni di smontaggio dell’arco di arrivo gara, è imposto il divieto transito e sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via P.R.Giuliani nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Beccaria, per consentire il parcheggio delle autogru che trasportano l’arco di arrivo. Divieti anche in via Della Pinacoteca, via Missori, nel tratto compreso tra le vie Bottego e Dell’Asilo e in via Bottego, nel tratto compreso tra le vie Cantù e Catalani. Divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo l’intero percorso interessato dalla gara ciclistica lungo via Catalani, Dei Platani, S. Margherita, Toti, Cantù, Bottego, S. Giorgio, Como, Matteotti.

Anche il comune di Triuggio in occasione del passaggio della manifestazione ciclistica ha comunicato le modifiche alla viabilità in vigore nella giornata di giovedì 29 settembre. "Il primo transito sul territorio di Triuggio è previsto intorno alle ore 12.40, il secondo giro avverrà intorno alle ore 16.00: in entrambi i passaggi i ciclisti in arrivo da Gerno di Lesmo passeranno a Canonica lungo via Emanuele Filiberto (Sp 135) per continuare a Triuggio lungo via Dante Alighieri, via Rimembranze, via Veneto e dirigersi verso Albiate" spiegano dal municipio. "Durante il transito della manifestazione sportiva (indicativamente tra le 12.25 e le 12.50 e tra le 15.50 e le 16.10) sarà in vigore un’ordinanza prefettizia che prevede il blocco totale del traffico (compresi i pedoni) con il passaggio dei veicoli di inizio e fine corsa".

La storia di una tradizione

La prima Coppa Agostoni è stata organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone nel 1946, qualche mese dopo la fondazione del club. È stata dedicata al più grande campione lissonese di ciclismo, Ugo Agostoni, vincitore tra l'altro del Giro dell'Emilia nel 1912 e della Milano-Sanremo del 1914, secondo al Giro d'Italia del 1912 (classifica a squadre). Col tempo l'Agostoni ha guadagnato gradi e importanza, passando da gara riservata alla categoria indipendenti a quella dei professionisti e dei professionisti internazionali. I più grandi campioni hanno firmato il suo albo d'oro: da Gimondi a Merckx, da Zilioli a Bitossi, e poi De Wlaeminck, Moser, Saronni, Battaglin, Fondriest, Konyshen, Bugno, Cassani, Tafi, Ullrich, Casagrande, Jalabert. Visconti, Gavazzi, Modolo, Pozzato, Rebellin, Colbrelli, Moscon, fino all'ultimo vincitore, Alexey Lutsenko, che ha firmato l'edizione 2021. Con la Tre Valli Varesine e la Coppa Bernocchi, fa parte del Trittico della Regione Lombarda. Dal 1996 al titolo "Coppa Agostoni" si è aggiunto quello di "Giro delle Brianze", perché è l'unica gara con percorso interamente brianzolo-monzese e lecchese.