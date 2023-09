Coppa Agostoni, la carovana di bici passa dalla Brianza: tutte le strade chiuse (e i divieti)

La Brianza giovedì 28 settembre sarà attraversata dai ciclisti della carovana della Coppa Agostoni. La gara ciclistica che si svolge sulle strade della Brianza monzese e lecchese con partenza e arrivo a Lissone toccherà diversi comuni della provincia che saranno interessati dal passaggio della 76esima edizione del Giro delle Brianze. E' una corsa in linea maschile di ciclismo su strada: fa parte del calendario dell’UCI Europe Tour, classe 1.1. Rientra nelle cosiddette Classiche d’Autunno e unitamente alla Tre Valli Varesine e alla Coppa Bernocchi, costituisce il Trittico Lombardo.

Il percorso

La prestigiosa gara ciclistica richiamerà in Brianza i protagonisti internazionali. La classica d'autunno (organizzata dalla SC Mobili Lissone) tornerà a scaldare i cuori degli appassionati. Sarà una Coppa Agostoni "a tutta Brianza". Si partirà alle 11.30 da Lissone, da via Bottego, per tagliare il traguardo circa quattro ore e mezza dopo- e 195 chilometri percorsi -, in via Giacomo Matteotti. Dopo la partenza, che avverrà come da tradizione allo stabilimento CLEAF, con il chilometro zero in via Catalani presso la concessionaria Renault Bona, la corsa toccherà le località di Albiate, Carate, Briosco, Capriano, Renate e Barzanò. Si prenderà poi la via per Sirtori, Lomagna, Casatenovo, Lesmo, Triuggio e infine di nuovo Albiate, dove i corridori ripercorreranno la tratta prima di fare ritorno a Lissone.

Le strade chiuse a Triuggio

Il territorio di Triuggio sarà interessato per due volte nella giornata di giovedì 28 settembre al transito dei ciclisti impegnati nella Coppa Ugo Agostoni. Il primo transito sul territorio di Triuggio è previsto intorno alle ore 12:30, il secondo giro avverrà intorno alle ore 16:00: in entrambi i passaggi i ciclisti in arrivo da Gerno di Lesmo passeranno a Canonica lungo via Emanuele Filiberto (Sp 135) per continuare a Triuggio lungo via Dante Alighieri, via Rimembranze, via Veneto e dirigersi verso Albiate. Durante il transito della manifestazione sportiva (indicativamente tra le 12.25 e le 12.50 e tra le 15.50 e le 16.10) sarà in vigore un’ordinanza prefettizia che prevede il blocco totale del traffico (compresi i pedoni) con il passaggio dei veicoli di inizio e fine corsa.

Le strade chiuse a Lissone

Le modifiche per la viabilità in vista della corsa sono previste nelle giornate del 27 e 28 settembre 2023. L'ordinanza 507/223 prevede il divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli - compresi gli autobus di linea - nelle vie interessate al transito della gara e nelle vie destinate alla sosta dei mezzi e delle attrezzature necessarie. La nella stessa ordinanza si dispone anche la sospensione temporanea della sosta a pagamento in via Garibaldi e Piazzetta Caduti di Nassirya per l'intera giornata di mercoledì 29 settembre e la sosta gratuita in Piazzale Padania nella giornata del 28 settembre.

"Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del giorno 28/09/2023 è imposto il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo l’intero percorso interessato dalla gara ciclistica Coppa Agostoni e il divieto di transito in ragione delle esigenze di gara, precisamente sulle seguenti vie: Catalani, Dei Platani, S. Margherita, Toti, Cantù, Bottego, S. Giorgio, Como, Matteotti" si legge tra i divieti contenuti nell'ordinanza di Lissone.

Le modifiche alla viabilità a Desio

La gara passerà da Desio nel pomeriggio, comportando alcune modifiche alla viabilità. Anche il comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede: indicativamente a partire dalle ore 16,00, in relazione all’effettivo transito della competizione sportiva, sino al passaggio del veicolo (in gergo ‘Ammiraglia’) recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”, è istituito il divieto di circolazione a veicoli e pedoni e di sosta ai veicoli con rimozione forzata, su ambo i lati, in via Tagliabue, nel tratto compreso tra l’inizio del limite territoriale con il Comune Lissone e via Per Seregno e in via Per Seregno, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tagliabue e la fine del limite territoriale con il comune di Lissone.