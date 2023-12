Monza piange il suo stilista dei vip: il cordoglio del sindaco e dei monzesi

La città è ancora incredula: Lorenzo Riva sabato 16 dicembre è morto all’ospedale San Gerardo. Il grande stilista – che ha portato alto il nome di Monza e dello stile italiano nel mondo – si è spento all’età di 85 anni. Una notizia che ha profondamente colpito la città. Infatti fino a poche settimane fa era facile incontrare lo stilista monzese per le vie del centro storico, spesso seduto ai tavolini del bar per sorseggiare un caffè e chiacchierare con conoscenti e passanti.

“Il sindaco Paolo Pilotto e l’amministrazione comunale partecipano al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Riva, griffe raffinata della moda italiana – si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune nella mattinata di domenica 17 dicembre -. Lo stilista monzese, presenza gentile tra le strade e i caffè del centro cittadino fino a poco tempo fa, si spento nella giornata di ieri all'ospedale San Gerardo”.

Un ricordo speciale quello del sindaco Pilotto: "L'eleganza e la cura meticolosa dei particolari, che contribuivano alla eccezionalità delle sue creazioni". Riva era stato insignito del Giovannino d'oro, la massima onorificenza cittadina, nel 1998, all'apice della sua carriera. Inoltre durante la giunta Mariani la città lo aveva omaggiato con una grande sfilata in centro. Proprio come ha ricordato l’ex sindaco Dario Allevi: “Ciao Maestro è stato un onore per me conoscerti ed apprezzare le tue geniali doti creative ed umane. Ho scelto per salutarti una foto significativa, scattata la sera della tua “sfilata sotto le stelle” in piazza Roma. Sfilata fortemente voluta dall’allora Sindaco Marco Mariani, dal compianto amico Paolo Gargantini e dal sottoscritto. Era un qualcosa che la tua città, non sempre generosa con te, ti doveva! Ricordo ancora oggi quanto eri felice. R.I.P".

Intanto i social si sono riempiti dei messaggi di cordoglio dei monzesi che lo hanno conosciuto o dei tanti che semplicemente lo hanno incrociato lungo le vie del centro e ai quali Lorenzo Riva ha sempre concesso una stretta di mano, un sorriso o una breve chiacchierata. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato lo stilista monzese. Ieri con un post sui social ha scritto: “Apprendo con rammarico la notizia della morte dell’amico e stilista Lorenzo Riva.Ci lascia un grande rappresentante del Made in Italy che ha portato la moda italiana in tutto il mondo, rappresentando al meglio lo spirito creativo e imprenditoriale della nostra Nazione, attraverso la sua lunghissima attività lavorativa”.