Ecco chi è la nuova campionessa brianzola di pattinaggio

In Brianza c'è una nuova stella del pattinaggio. Che arriva da Cornate d'Adda. A Calderara di Reno, Astrid Frigerio si è aggiudicata la medaglia d’oro e il titolo di campionessa italiana Uisp nella categoria Professional juniores. Ottima la prestazione dell’atleta brianzola che ha eseguito due doppi axel impeccabili, catene di salti doppi e trottole di alto livello, imponendosi davanti alla pisana Faraldo Alessia e alla bresciana Lodi Ambra, rispettivamente seconda e terza classificata. Astrid, 17 anni, pattina nell’Asd Cornatese da solo un anno ma proviene dalla scuola brianzola di Terruzzi presso lo Skating Brianza Sovico. Dove ha mosso i suoi primi passi sui pattini e costruito la sua carriera di agonista.

Grazie alla 17enne, a Cornate d'Adda suona il terzo inno nazionale per il pattinaggio. Per la compagine cornatese si chiudono infatti una trasferta e un mese degno di nota con due medaglie d’oro che si aggiungono al titolo assoluto di Federazione conquistato da Gioia Belloni negli obbligatori, e due settimi posti di Matilda Deponti nella categoria jeunesse e di Elisabetta Bedin nei seniores.

“Sono contento per questo titolo, ma spero sia solo il primo passo verso l’obiettivo più importante della stagione, ovvero i campionati Italiani di Federazione che si svolgeranno a fine mese a Ponte di Legno per i quali Astrid sta lavorando da tempo. In questa gara riponiamo le speranze per conquistare la qualificazione alle future gare internazionali” ha commentato Michele Terruzzi Tecnico Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) e del Pattinaggio Cornate d’Adda.