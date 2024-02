Troppe proposte indecenti: centro olistico costretto a chiudere agli uomini

"Ma durante il trattamento si può stare nudi?". "Ma il servizio prevede anche massaggi intimi?".

Questo il tenore delle domande che, con non poco imbarazzo da parte sua, la titolare di un centro olistico in Brianza si sentiva ripetere tutti i giorni dai suoi clienti di sesso maschile. Si sentiva, appunto. Perché ora, presa da esasperazione, ha deciso di vietare definitivamente loro l'ingresso nella sua attività.

Succede a "La Città del Sole", un noto centro olistico situato nel cuore di Cornate, a pochi passi dal municipio, un luogo che per definizione dovrebbe essere un'oasi di pace e rigenerazione, sorto per far sentire bene tutti. Ma che suo malgrado, appunto, la titolare Alessandra Fumagalli - che gestisce il centro insieme al marito Oscar Molteni - è stata costretta a chiudere agli uomini. Perché stufa di continuare a ricevere proposte indecenti.

Secondo quanto raccontato dalla titolare a il Corriere della Sera, negli ultimi mesi le richieste da parte di potenziali clienti uomini circa l'eventuale possibilità di potere sottoporsi all'interno del suo centro a massaggi alle parti intime o ad altre prestazioni simili sono andate sempre più crescendo. Un fatto piuttosto svilente per Alessandra e per il marito che invece conoscono bene il mondo della medicina olistica e che si sono dati anima e corpo per realizzare il sogno di un centro benessere tutto loro. "Siamo stufi di rispondere a richieste di questo tipo" il commento piccato dei due titolari. Le cui porte del loro centro, d'ora in poi, saranno aperte solo alle signore donne.