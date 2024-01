Addio all'albero di Natale che ha fatto sognare tantissimi bambini (ma non solo)

Le feste di Natale ormai stanno per finire e tra poco anche nelle case dei brianzoli si smonteranno alberi, presepi ed addobbi. Verranno riposti nelle scatole, portati in cantina e poi, l’anno prossimo, rimontati. Ma a Colnago non sarà così. Nella frazione di Cornate, infatti, il gruppo “Amici dell’albero” ha annunciato che il prossimo anno non verrà allestito il tradizionale e coloratissimo albero di Natale, autentico vanto della piccola comunità brianzola.

“Speravamo in un ricambio generazionale per poter proseguire ciò che tre amici in un bar hanno deciso 12 anni fa di realizzare per Natale nella piazza di Colnago – si legge nella pagina Facebook Amici dell’Albero -. Ogni anno abbiamo cercato di realizzare un albero nella speranza di emozionarvi e rendere la nostra piazza unica. Oltre a noi tre amici ,ci siamo avvalsi della collaborazione di altri volontari sempre molto preziosa”. Una collaborazione che ha dato vita a vere e proprie opere d’arte nel centro della piazza. Grandi alberi dove grandi e piccini si sono fatti immortalare, alberi che hanno donato luce e colore alla comunità e che ogni anno – grazie alla fantasia di chi li realizzava – hanno lasciato residenti e non a bocca aperta.

L'albero di Natale di Colnago (Foto Fb Amici dell'albero)

Dall’albero realizzato con gli ombrelli, a quello completamente rosso come il cappello di Babbo Natale; da quello ispirato all’albero della vita a quello “trasformato” nella capanna dove è nato Gesù. Poi quest’anno il capolavoro: un albero che sembrava il castello delle fiabe. Ma probabilmente questo sarà l’ultimo.

“Non ci è mai interessato metterci in mostra perché è del nostro albero che si doveva parlare ma ne siamo andati sempre molto fieri – si legge ancora sui social -. Quest'anno qualcuno un po' invidioso e sicuramente presuntuoso, ha cercato di oscurare noi e la nostra opera, ma tutto quello che viene fatto con amore e passione brilla di luce propria. Infatti ancora più che mai ha riscontrato molto successo e consenso. Non è escluso che qualche volontario possa in futuro seguire le nostre orme e realizzarne altri. Nel caso ne saremmo felici. Buona continuazione delle feste”. Un addio (anche se in molti sperano sia un arrivederci) con un immenso grazie a tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto questi hanno aiutato i piccoli (ma non solo) a sognare.