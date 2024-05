Quella volta in cui la Corona Ferrea ha lasciato Monza: il racconto

Quella volta è stata la sua ultima uscita da Monza.

Si parla della Corna Ferrea e del 29 Luglio del 1900, anno in cui si consumava l’assassinio di re Umberto I, proprio nella città di Monza, per mano dell'anarchico Gaetano Bresci. Nell’archivio del Duomo di Monza sono infatti conservate delle testimonianze importanti che riguardano la richiesta che il nuovo re, Vittorio Emanuele III, fece all’arciprete della nostra città, ovvero che “la sacra Corona Ferrea figurasse nella Cappella ardente a Monza e nei funerali a Roma del compianto re Umberto I”.

A spiegare quanto accaduto è la signora di Monza Ghi Meregalli, ideatrice del celebre corteo storico cittadino di giugno: "La richiesta era stata trasmessa immediatamente alla Fabbriceria e anche l’arcivescovo di Milano aveva dato subito il suo consenso. Così da creare una commissione per l’accompagnamento della reliquia alla Villa Reale prima e a Roma in seguito" ha spiegato.

Alle ore 18 di sabato 4 Agosto “in un Duomo affollato di popolo richiamato dal suono delle campane, con la solennità richiesta dal momento e dal valore simbolico e sacrale del diadema, l’arciprete, assistito dai canonici e dal clero, estraeva la corona dalla custodia nella cappella di Teodolinda e, tenendola sempre in mostra, prendeva posto nella carrozza di corte, diretta alla Villa Reale”. Così come è scritto nei documenti d'archivio. Nei quali si legge ancora che "nella camera ardente, l’arciprete dopo aver dato a baciare la sacra corona a sua maestà la Regina Madre ed a sua altezza la principessa Clotilde, la depositava su apposito supporto ai piedi della salma del re”.

Due giorni dopo, la corona era pronta per seguire il feretro a Roma quale simbolo di regalità e insegna del regno. "Un canonico e un fabbriciere si recarono alla Villa per ritirarla - racconta ancora Meregalli - Un corteo li scortò fino alla stazione e da lì ebbe inizio un viaggio di 12 ore in cui la reliquia rimase per tutto il tempo su di un inginocchiatoio a capo della salma. Alla stazione di Roma, la corona venne poi trasferita su di un cuscino cremisi e portata in corteo dal conte di San Marzano fino al Pantheon".

Non meno solenne era stato poi il ritorno della corona a Monza: "Per il viaggio di ritorno la delegazione ha occupato due carrozze di prima classe del treno diretto per Monza, che è arrivato in città alle 8.31 di domenica 12 Agosto. Ad attendere i delegati c'erano tre carrozze scortate da carabinieri a cavallo, militari e alabardieri, che li hanno accompagnati fino al Duomo. Dove poi l’arciprete ha preso in consegna la corona, l'ha mostrata al popolo richiamato dalle campane e, dopo una breve funzione, l'ha al sicuro nella sua custodia".

Dove oggi ancora si trova dopo il suo ultimo viaggio.