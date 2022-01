Il covid annulla la Befana del motociclista, ma non la solidarietà

L'emergenza sanitaria colpisce anche la tradizionale Befana del motociclista. Giovedì 6 gennaio nessun raduno dei centauri monzesi in piazza, nessuna sfilata sui bolidi per le fine del centro tra gli applausi e le foto. Un momento di festa atteso da grandi e piccini che rimanevano a bocca aperta ammirando le moto "vestite" in tema befana, e soprattutto la gentilezza dei motociclistici che distribuivano caramelle e dolcetti a tutti.

L'annuncio questa mattina, domenica 2 gennaio, sulla pagina Facebook del Moto Club Monza Oscar Clemencigh. "Buongiorno, purtroppo anche per il prossimo 6 gennaio ci troviamo a dover annullare il consueto corteo organizzato per le vie cittadine per la manifestazione della Befana benefica del motociclista - si legge sul post -. Dopo essere riusciti a portare a termine la parte burocratica organizzativa ed aver provveduto a pagare l'assicurazione necessaria, le nuove restrizioni a carattere nazionale ci impediscono di ritrovarci tutti insieme in piazza".

Il covid ha fermato raduno e sfilata, ma non lo spirito di solidarietà che da decenni è alla base della manifestazione. Portare un piccolo dono ai bambini ospitati negli istituti monzesi, entrando nei cortili con le moto e strappando sorrisi a bimbi e adolescenti che provengono da situazioni familiari difficili.

Una delegazione del Motocalub porterà comunque i doni. Gli organizzatori raccolgono giochi, dolcetti, vestiti e alimenti che poi verranno consegnati ai destinatari. Sarà possibile contribuire portando i propri doni in sede a Monza (in corso Milano 39) lunedì 3 gennaio dalle 14 alle 18, martedì 4 gennaio dalle 10 alle 17 e mercoledì 5 gennaio dalle 14 alle 17.

Per informazioni telefonare a Daniele al 3482652601, oppure inviare un'email a info@motoclubmonza.it