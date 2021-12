Annullato lo spettacolo di Capodanno: salta "Breaking Bread" con Stefano Chiodaroli

"Negli ultimi giorni ci siamo interrogati a lungo su quale fosse il comportamento più responsabile da parte nostra alla luce dell’aumento dei contagi e della comprensibile preoccupazione che molti di noi hanno nel recarsi in ambienti chiusi con altre persone". Comincia così l'intervento della direzione artistica e dallo staff del teatro Binario 7 in merito alla decisione di annullare lo spettacolo previsto per la serata del 31 dicembre.

Niente risate con il comico Stefano Chiodaroli che avrebbe portato a Monza, per Capdoanno, "Breaking Bread". Resta invece confermato lo spettacolo L’opinione di Madame Popova.

"Da anni gli spettacoli di Capodanno al Binario 7 fanno registrare puntualmente il tutto esaurito sia in sala Chaplin che in sala Picasso. Avremmo voluto fosse così anche stavolta, ma molti nostri habitué hanno precauzionalmente deciso di rinunciare a trascorrere la sera di San Silvestro in compagnia. Per questo motivo, dopo esserci consultati con Stefano Chiodaroli che ringraziamo per la professionalità, abbiamo preso la decisione di annullare lo spettacolo Breaking Bread previsto in sala Chaplin" hanno spiegato dal teatro.

"Avvisiamo inoltre che il decreto legge varato cinque giorni fa non ci consente di brindare insieme alla mezzanotte, come speravamo di poter fare. Non ci impedisce però di consegnare a tutte le nostre spettatrici e spettatori un mini panettone e un mini spumante, per brindare serenamente almeno fra congiunti! Siamo certi comprenderete la nostra scelta, fatta per tutelare la serenità del nostro pubblico e del nostro staff cercando al tempo stesso di rimanere a bordo durante la burrasca. A noi l’augurio di tornare a vedervi numerosi a teatro come negli ultimi due mesi, a tutti voi invece l’augurio di trascorrere un felice Capodanno, con noi o in qualunque altro posto, insieme alle persone a cui volete bene".

Annullati gli spettacoli all'aperto anche a Monza

I contagi continuano a crescere e in vista di Capodanno a Monza saltano gli appuntamenti e gli spettacoli previsti nel cartellone ChristamasMonza2021. Il comune infatti ha sospeso le iniziative all'aperto: sono annullati, quindi, lo spettacolo on-ice previsto sulla pista di ghiaccio il 31/12, lo spettacolo itinerante “Madame Opera” del 2/1 e il concerto dei Singers’s Choir del 6/6.

Nella giornata e nella serata di venerdì 31 dicembre la pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà regolarmente aperta così come tutte le attrazione previste nell'ambito del Christmas Monza.