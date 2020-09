L'Arena di Monza riapre al pubblico: straordinarie le misure di sicurezza adottate

L'Arena di Monza, casa del Consorzio Vero Volley, riapre al pubblico per la stagione 2020/2021. Una riapertura che avverrà in tutta sicurezza, grazie alle misure straordinarie di pulizia e sanificazione.

Sono state implementate le attrezzature dedicata, è stata aumentata la frequenza di sanificazione sono stati scelti prodotti d'altissima qualità. Il protocollo di pulizia all’interno del palazzetto viene applicato con continuità da uno staff specifico con DPI adeguati.

Le superfici dell’Arena sono trattate con battericidi, fungicidi, sporicidi e virucidi, con una particolare attenzione verso questi ultimi. Le tribune, i bagni e gli uffici dell’impianto vengono sanificati due volte al giorno, mattina e sera. Prima e dopo ogni allenamento delle squadre le aree comuni, il campo, le sale fisioterapiche, la sala pesi, le panchine, i palloni, gli spogliatoi vengono accuratamente igienizzati con prodotti specifici.

Gli allenatori e gli staff di tutte le categorie vengono forniti di termoscanner e prodotti di sanificazione individuale e di superficie. All’ingresso dell’Arena sono presenti scanner per misurare la temperatura corporea, sia a parete, sia come totem che con “pistole”, e l’accesso alla struttura è sempre controllato. I filtri a ricircolo dell’aria condizionata, sia degli uffici che dell’impianto centrale, sono sanificati ciclicamente.

Per ospitare i 700 spettatori che l’ordinanza della Regione Lombardia al momento prevede e permette per le prossime gare, l’Arena di Monza si sta organizzando nei minimi dettagli. Durante le partite casalinghe il Covid Manager, una figura dedicata e adeguatamente formata, si occuperà di supervisionare il corretto rispetto del Protocollo Gara: dall’ingresso al palazzetto, al mantenimento della distanza di sicurezza e dei DPI durante la permanenza in Arena fino al flusso d’uscita. Per la consegna di cibi e bevande, “Paste! Unconventional Bar”, sarà operativo e, con il supporto di Eat in Time, consegnerà direttamente al posto, sugli spalti, gli ordini effettuati.

L’acquisto di biglietti per le prossime gare in programma avverrà online a partire dalla prossima settimana.