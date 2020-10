La schermitrice Arianna Errigo contagiata dal Coronavirus: l'annuncio sui social

Schermitrice italiana classe 1988, Arianna Errigo è solo l'ultima della lunga schiera di sportivi colpiti dal Coronavirus.

L'annuncio l'ha dato lei stessa sul suo profilo Facebook: "Purtroppo ieri ho appreso la notizia di essere positiva al Covid-19.

Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone (per fortuna poche) che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi. Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sintomi ma ovviamente la preoccupazione di peggiorare c’è.

Domani sarei dovuta partire per il ritiro con la Nazionale e spero quindi di tornare presto sulle pedane!", ha scritto.

Dopo numerosi calciatori (da Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo), dopo la nuotatrice Federica Pellegrini, il campione di Moto Gp Valentino Rossi e il tennista Fabio Fognini, anche il mondo della scherma tocca con mano il Covid-19. A dimostrazione che, il virus, non colpisce solo i soggetti più fragili.