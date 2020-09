Cesano Maderno, bimbo positivo al covid: tampone e "quarantena" per tutta la classe

Un caso di positività al covid anche alla scuola materna Montessori a Cesano Maderno. Con un'intera classe, insegnanti comprese, sottoposta a tampone e a casa in quarantena, con attività sospese. L'episodio di Cesano è il terzo caso - tra quelli al momento resi noti - registrato in Brianza.

Alunni positivi, già tre casi in Brianza

Venerdì scorso era stata accertata la positività di due alunni della scuola materna Maria Bambina di Lissone, con tre sezioni sottoposte a tampone e momentaneamente chiuse. Nella giornata di martedì poi il sindaco di Carate Brianza ha informato la cittadinanza che alla scuola dell'infanzia Sciesa un alunno era risultato positivo al covid-19. Anche qui i bambini e il personale della sezione sono stati sottoposti a tampone mercoledì mattina.

Portano all'asilo il figlio in attesa dell'esito del tampone e poi è positivo

A scuola ora sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalla normativa vigente. Tutti i bambini e i docenti della classe dell’alunno positivo che frequenta la scuola materna Montessori sono stati sottoposti a tampone all’ospedale San Gerardo di Monza. Le attività della classe risultano al momento sospese e i bambini, le insegnanti e le famiglie si trovano in quarantena in attesa dell’esito del tampone e delle indicazioni di Ats.

Secondo quanto ricostruito dall'amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica risulta che il bambino era stato sottoposto a tampone il 3 settembre scorso e che, nonostante il sospetto contagio e il test, nelle giornate del 7, 8 e 9 settembre il piccolo abbia continuato a frequentare la scuola. La famiglia è venuta a conoscenza della positività il 9 settembre e dal giorno successivo la frequenza è stata interrotta.

Il comune: "Raccomandiamo prudenza e responsabilità"

"Questo episodio, certamente singolare per come è avvenuto, ci induce a raccomandare alle famiglie un comportamento prudente e responsabile" hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale. "Se un bambino viene sottoposto a tampone non può assolutamente frequentare la scuola fino a che l’esito non certifichi la negatività al Covid. Non solo, anche se un bambino ha la febbre deve rimanere a casa e ogni mattina le famiglie dovrebbero assicurarsi che i figli non abbiano febbre e non siano presenti segni che potrebbero far sospettare un esordio di Covid. Nel caso di sospetto, bisogna avvisare immediatamente il medico di famiglia o il pediatra".

Classi "bolla" per isolare eventuali contagi

"Il dato positivo è che nelle scuole dell’infanzia gli alunni sono stati divisi nelle cosiddette classi “bolla”, cioè gruppi chiusi di bambini e bambine che non si incontrano con gli altri, mangiano all’interno della loro classe, non entrano in contatto con le altre sezioni durante la permanenza a scuola proprio per ridurre il rischio di contagio" hanno spiegato dall'amministrazione comunale. "Questo rende possibile per gli alunni delle altre classi della scuola Montessori continuare normalmente a frequentare la scuola" conclude la nota.

