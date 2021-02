Desio, tre casi positivi all'asilo: scuola chiusa e tampone per due classi

Tre casi di positività accertati e un asilo chiuso. Succede a Desio dove l'Ats in concerto con la direzione scolastica ha disposto la chiusura preventiva della scuola dell'infanzia di via Conciliazione in seguito all'accertamento di tre casi di positività: due tra il personale e uno tra i bambini.

Inizialmente erano state poste in quarantena due classi della quattro sezioni che compongono la scuola, frequentata da poco meno di un centinaio di bambini. Poi la chiusura disposta nonostante i numeri non siano elevati.

Mentre per il personale di servizio, i bambini e i docenti delle due sezioni già in quarantena è previsto il tampone al 14esimo giorno di isolamento, per le altre due classi che fino ad ora non erano state coinvolte da contagi è stato disposto un test che è stato effettuato in giornata. La situazione è costantemente monitorata.

Qualche settimana fa a destare preoccupazione era stato il caso di un altro asilo in Brianza, a Ornago. Dove tre sezioni su quattro erano state messe in quarantena e il numero dei contagi accertati aveva superato la ventina di soggetti tra personale e bambini. In quell'occasione però la scuola non era stata chiusa e avevano continuato a frequentare i bambini dell'unica sezione covid-free dopo essersi preventivamente sottoposti a un tampone. Molti genitori però avevano comunque preferito tenere i piccoli a casa. Ad Agrate Brianza invece era stata chiusa una scuola in seguito all'accertamento di un focolaio e circa 350 studenti erano stati sottoposti a uno screening: 11 le positività emerse.