Coronavirus, due casi positivi all’asilo: tampone per tutti i bambini di due sezioni

Due casi di positività al covid-19 all’asilo a Lissone con i bambini di due sezioni della scuola materna che dovranno sottoporsi al tampone. I due casi di contagio sono stati registrati presso la scuola materna paritaria “Maria Bambina” e immediatamente - come precisa una nota diffusa dall’amministrazione comunale - sono stati attivati tutti i protocolli previsti.

Nel rispetto delle indicazioni presenti nelle linee guida stese dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico, già nella giornata di venerdì sono stati informati l’ATS di competenza ed in particolare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. In via precauzionale e preventiva lunedì i bambini e le bambine frequentanti due sezioni della Scuola si sottoporranno a tampone per tracciare eventuali contatti.

A seguito degli esiti, l’ATS indicherà alla Scuola, alle famiglie e al Comune i successivi passaggi. “L’Amministrazione Comunale e la Scuola Paritaria ringraziano gli insegnanti, le famiglie e il personale dell’ATS per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati” si legge nella comunicazione diffusa da Palazzo Terragni.