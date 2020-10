"Aspettateci a casa", il nuovo servizio di Gelsia per gli over 65 e i diversamente abili

Over 65, diversamente abili e familiari conviventi: Gelsia ha deciso di assisterli direttamente nelle loro case.

Per usufruire del servizio, che fino a marzo 2021 sarà in fase sperimentale, è semplicissimo: basta chiamare il numero verde 800.904.605, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00, per richiedere un appuntamento per gestire le pratiche contrattuali. Un incaricato di Gelsia si occuperà di evaderle telefonicamente, via e-mail o fissando direttamente un appuntamento presso il domicilio del cliente, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid per tutelare la salute di clienti e addetti commerciali.

“Aspettaci a casa è un servizio che abbiamo maturato con l’emergenza Coronavirus e sono certo che saranno tanti gli over 65 o i diversamente abili che beneficeranno di questa importante opportunità. Si tratta infatti di persone a rischio che è giusto tutelare quanto più possibile, anche al di là del Covid. Quello a cui abbiamo pensato è un servizio pratico di assistenza, tempestivo e semplice. Si tratta di un’esperienza che risulterà non troppo differente da quella di recarsi presso il Gelsia Point per sbrigare le proprie pratiche contrattuali. Ai clienti chiediamo solo quanto più possibile di seguire il nostro vademecum contro eventuali truffe".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riconoscere le truffe

Gli incaricati commerciali di Gelsia sono obbligatoriamente dotati di un tesserino di riconoscimento con foto, nominativo, marchio dell’azienda e numero verde, per scongiurare tentativi di truffa. Si esortano quindi i clienti a: chiedere sempre il tesserino di riconoscimento e a controllare che sul contratto sia riportato il logo di Gelsia. Gli operatori Gelsia non sono autorizzati a richiedere somme di denaro e, in caso di dubbi, si consiglia di chiamare sempre il servizio clienti al numero verde gratuito 800.478.538 (dal lunedì al venerdì 8.00-20.00 e sabato 9.00-14.00), fornendo le generalità presenti sul tesserino di riconoscimento in modo da ricevere tutte le informazioni utili per capire se si tratta di personale autorizzato da Gelsia.