Ats Brianza: in tre giorni somministrate 901 terze dosi di vaccino

In tre giorni già 901 terze dosi di vaccino negli hub dell’Ats Brianza. Lunedì 20 settembre è iniziata la campagna di somministrazione delle terze dosi di siero anti covid per i pazienti trapiantati e immunocompromessi, che si sono prenotati attraverso la piattaforma https://www.regione.lombardia. it/wps/portal/istituzionale/ HP/vaccinazionicovid. Sul territorio dell’Ats Brianza sono circa 15mila le persone destinata ricevere a breve la terza dose.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute la terza dose di vaccino è riservata ai cittadini sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria, che hanno già completato il ciclo vaccinale primario da almeno 28 giorni.

Chi può ricevere la terza dose

Possono ricevere la terza dose i pazienti con: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Come prenotare la terza dose

Gli immunocompromessi possono quindi prenotare la terza dose sul portale regionale, anche se già da giorni i reparti ospedalieri che hanno in cura pazienti con queste patologie stanno chiamando e convocando i propri assistiti direttamente. A breve sul portale saranno disponibili le indicazioni per richiedere la registrazione dei dati e procedere con la prenotazione per chi appartiene alle categorie individuate ma non riesce ad accedere alla prenotazione.