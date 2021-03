Vaccini anche in autodromo, Ats: obiettivo è vaccinare 27mila persone al giorno

Sono 1 milione 137mila le persone da vaccinare, con una media giornaliera di circa 27mila vaccinazioni al giorno. Che, numeri alla mano, dovrebbero portare alla immunizzazione in circa 42 giorni.

Queste le previsioni del grande piano vaccinale per il territorio dell’Ats Brianza. L’Agenzia di tutela della Salute della Brianza svela i numeri dei cittadini da vaccinare, anche se ad oggi non si sa ancora quando inizierà la campagna di vaccinazione di massa.

Numeri ben lontani da quelli che ad oggi coinvolgono il territorio dell’Ats Brianza dove vengono vaccinate circa 1.600 persone al giorno (600 nella provincia Lecco e 1000 in quella Monza), di cui circa 1.150 over 80 (400 nella provincia di Lecco, e 750 in quella di Monza).

L’obiettivo, già spiegato nei giorni scorsi dalla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, è di immunizzare il più elevato numero di persone nel tempo più breve.

Un piano che ha visto l’individuazione di quattro grandi hub sul territorio che verranno trasformati in centri vaccinali massivi: a Monza i paddock dell’Autodromo e la ex area Philips, a Carate la ex discoteca Polaris Studio, e ad Erba l’area fieristica Lariofiere.

“Questi centri permetteranno di vaccinare 12.400 cittadini al giorno – spiega Silvano Casazza, direttore generale Ats Brianza – mentre i restanti 14.700 cittadini al giorno, per arrivare al target di 27.000 previsto, verranno gestiti dalle Asst del territorio (ospedale di Lecco, Merate, Desio, Carate, Vimercate e Monza), dai diversi punti vaccinali che apriremo sul territorio delle due province, in collaborazione con i medici di medicina generale, i comuni e la protezione civile, e nei centri privati accreditati che verranno coinvolti”.

Nel frattempo prosegue anche in Brianza la campagna di vaccinazione degli over 80 e degli appartenenti alle Forze dell’ordine. Lunedì 8 marzo al via anche la campagna di vaccinazione del personale scolastico e le vaccinazioni nelle strutture private accreditate.