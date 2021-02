Ricoveri in aumento: tornano a riempiersi i reparti covid a Monza e in Brianza

Sono in costante aumento i ricoveri negli ospedali di Monza e Brianza. A Desio scoppiato un focolaio nel reparti di Ortopedia, al San Gerardo 12 pazienti in Terapia intensiva

I numeri dei ricoveri covid in Brianza tornano a crescere: 148 i ricoverati all’Asst Brianza (nessuno in terapia intensiva), e 131 quelli ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza (di cui 12 in terapia intensiva). Intanto anche il Policlicnico di Monza torna in supporto dell'emergenza covid: 5 i pazienti in terapia intensiva e 56 quelli ricoverati in reparto.

Questi i numeri aggiornati a mercoledì mattina, 24 febbraio, giunti dalle aziende sanitarie del territorio. Numeri in costante evoluzione con un continuo incremento di accessi e con gli ospedali brianzoli che di ora in ora si riorganizzano in base alle nuove esigenze.

Martedì la situazione è esplosa all’ospedale di Desio dove nel reparto di Ortopedia è scoppiato un focolaio covid con 12 pazienti su 22 risultati positivi al tampone (due con sintomi lievi e gli altri asintomatici). La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo. Intanto procede la campagna vaccinale.