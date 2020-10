Ragazzina positiva al covid, si “ferma” un autobus del trasporto scolastico a Seveso

Non solo la scuola. Dopo i primi casi di classi in quarantena a Seveso si ferma in via cautelativa anche un autobus del trasporto scolastico. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale che in seguito all’accertamento della positività di una alunna che utilizza il servizio ne ha disposto la sospensione. Si fermerà momentaneamente solo il pullman numero 3 che effettua servizio per e da la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.

In attesa delle decisioni che prenderà l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, e in condivisione con la Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo Via De Gasperi, è stato suggerito ai genitori degli alunni che utilizzano il suddetto pullman di evitare agli stessi la frequenza scolastica in presenza almeno fino a comunicazione ufficiale in merito da parte, appunto, dell’ATS Brianza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Seveso inoltre la scorsa settimana in seguito alla positiva di un docente erano state "chiuse" cinque classi a Barruccana.