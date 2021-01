Lombardia, 14 milioni alle partite Iva: bando al via. 'Ristoro' da 1.000 euro, come partecipare

Quattordici milioni di euro per le partite Iva. Si apre oggi, lunedì 11 gennaio, il secondo avviso di "Sì! Lombardia", il piano economico studiato dal Pirellone per garantire incentivi e ristori economici alle categorie lavorative messe a dura prova dall'emergenza coronavirus.

I fondi, hanno spiegato dalla regione, "sono dedicati ai lavoratori autonomi con partita Iva individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese".

Chi può richiedere l'indennizzo da 1000 euro

I settori interessati sono:

- filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, …)

- filiera trasporti persone

- filiera sport e intrattenimento bambini

- filiera attività culturali

- commercio al dettaglio in sede fissa di abbigliamento e calzature

- ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi e concerti

- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- servizi degli istituti di bellezza

- operatori settore turistico.

"I lavoratori autonomi - si legge sul sito del Pirellone - devono avere avuto un calo di fatturato di almeno un terzo da misurare sul periodo marzo-ottobre 2020, confrontato con il medesimo periodo marzo-ottobre 2019" e "tale requisito non è richiesto alle partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019".

L’importo del contributo è di 1.000 euro. Per presentare la domanda i lavoratori dovranno accedere a www.bandi.regione.lombardia.it con lo Spid o la tessera sanitaria ed entrare nella pagina per compilare la domanda come "cittadini". Tutto andrà fatto online. Il contributo sarà erogato direttamente sull'Iban indicato "secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda".

Quando presentare la domanda

Le finestre di apertura delle domande sono 3 e la possibilità di partecipare al bando scade il 15 gennaio alle ore 17.

La prima finestra apre l’11 gennaio alle ore 11.00 per "filiera eventi" e "per filiera trasporti persone". La seconda apre l’11 gennaio alle ore 15:00 per "filiera dello Sport e dell’intrattenimento per bambini e filiera delle attività culturali".

La terza finestra apre martedì 12 gennaio alle ore 11:00 per "commercio al dettaglio in sede fissa di abbigliamento e calzature", "ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi e concerti", "commercio effettuato per mezzo di distributori automatici", "servizi degli istituti di bellezza", "operatori del settore turistico".

Soldi alle partite Iva, tutti i codici Ateco

Eventi (bando aperto dalle 11 dell'11 gennaio)

96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie

56.21.00 - Catering per eventi

47.76.1 e 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante

74.20.11 - Fotoreporter

47.78.35 - Altre attività di riprese fotografiche

82.3, 82.30 e 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere

77.39.94 - Noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli

90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture per manifestazioni e spettacoli

Trasporti (bando aperto dalle 11 dell'11 gennaio)

49.32 - Trasporto con taxi, noleggio di autovettura con conducente

49.32.1 e 49.32.10 - Trasporto con taxi

49.32.2 e 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

49.39.09 - Altre attività di trasporto terresti di passeggeri Nca

47.3 - Commercio al dettaglio di carburante per esercizi specializzati

Sport (bando aperto dalle 15 dell'11 gennaio)

85.51.0 e 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 - Corsi di danza

93.13, 93.13.0 e 93.13.00 - Gestione di palestre

93.29.9 e 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Cultura (bando aperto dalle 15 dell'11 gennaio)

59.13, 59.13.0 e 59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisi

59.14, 59.14.0 e 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica

90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione

Commercio al dettaglio (bando aperto dalle 11 del 12 gennaio)

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, codici Ateco: 47.71

47.71.1

47.71.10

47.71.2

47.71.20

47.71.3

47.71.30

47.71.4

47.71.40

47.71.5

47.71.50

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, codici Ateco:

47.72

47.72.1

47.72.10

47.72.2

47.72.20

Ambulanti (bando aperto dalle 11 del 12 gennaio)

47.8 (inclusi i sottocodici), 47.81, 47.82 e 47.89 - Commercio al dettaglio su area pubblica

56.10.4 - Ristorante ambulante e gelateria ambulanti

Commercio (bando aperto dalle 11 del 12 gennaio)

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi alla persona (bando aperto dalle 11 del 12 gennaio)

96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza

Turismo (bando aperto dalle 11 del 12 gennaio)