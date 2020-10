Berlusconi è guarito dal coronavirus: tampone negativo per il leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi è risultato negativo al primo tampone sul coronavirus e si attende per mercoledì 7 ottobre l'esito del secondo test. Già dallo scorso 29 settembre Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito del test negativo del presidente, anche se la notizia non era mai stata confermata da fonti ufficiali. Perché venga accertata la negatività al coronavirus serve però un secondo tampone.

Berlusconi e l'incubo covid: "Ho temuto di non farcela"

La notizia della positività di Berlusconi al virus era stata ufficializzata lo scorso 2 settembre. Un paio di giorni dopo il Cavaliere era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano con i sintomi del covid-19, dove ha trascorso dieci giorni. "Avevo paura di non farcela" ha dichiarato alla stampa Berlusconi, seguito da vicinissimo dal dottor Alberto Zangrillo.

Berlusconi potrebbe partecipare alle nozze del figlio

Secondo fonti vicine alla famiglia, se l'ex premier dovesse risultare negativo anche al secondo tampone potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi con la fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata. Anche la figlia del leader di Forza Italia, Marina Berlusconi è ormai guarita ed è anche tornata al lavoro in Mondadori.