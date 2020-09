Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele:

L'ex premier Silvio Berlusconi, 83 anni, è ricoverato al San Raffaele per accertamenti. Risultato positivo al coronavirus, c'è stato un lieve peggioramento delle sue condizioni nella serata di giovedì tanto che si è ritenuto necessario portarlo al nosocomio milanese per sicurezza e per alcuni esami. Non si troverebbe, comunque, in terapia intensiva.

Nelle scorse ore sono risultati positivi al test del Sars-Cov-2 anche alcuni dei suoi famigliari, tra cui i due figli, Barbara e Luigi, e la compagna Marta Fascina. Inizialmente il primario di Rianimazione del San Raffaele, Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, aveva rassicurato sulle sue condizioni, dicendo che l'ex primo ministro era "asintomatico". Successivamente, Berlusconi ha confermato di "sentirsi meglio dopo aver superato febbre e dolori". Poi ancora una lieve ricaduta.

"È stato ricoverato giovedì sera" e "ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l'andamento del covid. Ma sta bene", ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli a Agorà su Rai 3 poco fa.