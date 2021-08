Bollettino covid 1 agosto: nessun decesso, in Brianza non si arrestano i contagi

Continuano a crescere, anche se lentamente, i contagi in provincia

Calano i contagi in Lombardia e fortunatamente non si registrano decessi. Il bollettino covid di domenica 1 agosto, diffuso nel tardo pomeriggio dal Ministero della Salute, rileva che nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 522 i nuovi contagiati (ieri erano 777).

A Monza e Provincia i dati sono in leggero aumento: 51 i nuovi positivi, il giorno prima erano 47.

La situazione degli ospedali in Lombardia: 208 i posti letto ordinari occupati da pazienti contagiati (+2 rispetto a ieri), 27 nelle terapie intensive (+2 rispetto al giorno precedente).