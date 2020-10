Bollettino coronavirus, quasi 3mila contagi in Lombardia: ancora boom di ricoveri. I dati

Boom di casi di coronavirus in Lombardia. Nella giornata di domenica 18 ottobre sono stati accertati altri 2.975 casi in tutta la Regione (a fronte di 30.981 tamponi). Tra Monza e Brianza sono state trovate altre 353 persone positive al virus arrivato dalla Cina.

Sono sempre più sotto stress i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 14 ricoveri; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 110 pazienti. Costantemente continua ad aumentare la pressione nei reparti covid delle strutture sanitarie: in una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti sono aumentati di 122 unità per un totale di 1.065 pazienti. Nelle strutture sanitarie della Regione ci sono in tutto 1175 persone affette da covid-19.

Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 21 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.078.

"Anche i cittadini possono aiutarci"

"Quello che più preoccupa - ha dichiarato Walter Bergamaschi, direttore generale dell'ATS di Milano - è che nelle prossime ore il numero dei soggetti positivi possa ulteriormente incrementare e mettere sempre più sotto pressione gli ospedali. Cercheremo di rafforzare il rapporto con i medici di famiglia, che hanno un ruolo decisivo nel segnalare casi sospetti e sorvegliare i pazienti fragili. Oggi più che mai il loro ruolo può essere fondamentale, lavorando in rete con le Ats e seguendone le indicazioni".

"Anche i cittadini possono fare la loro parte - ha concluso Bergamaschi - rispettando le regole per il bene proprio e dell'intera collettività. Avere attenzione per se stessi permette di tutelare i propri cari e la collettività".