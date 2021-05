Bollettino coronavirus 1° maggio: + 2.139 contagi e ricoveri ancora in calo in Lombardia

Altri 2.139 contagi, di cui 261 a Monza e Brianza, 52 decessi e 59.144 tamponi processati. Questi i numeri della pandemia di covid in Lombardia al 1° maggio. A diffondere il bollettino con i dati ufficiali, come di consueto, è il ministero della salute.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva in Lombardia. Adesso sono 536 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali, 14 in meno rispetto a ieri.

Confronto a venerdì sono diminuiti, di 92 unità, anche i posti letto occupati dai pazienti meno gravi e al momento il totale è di 3.403 persone presenti nei reparti covid. Il totale delle persone decedute e positive al virus aumenta di 52, per arrivare a una stima ufficiale di 32.922 lombardi morti dall'inizio dell'epidemia.