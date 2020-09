Coronavirus, bollettino 10 settembre: +22 positivi a Monza e Brianza, 245 in Lombardia

A fronte di 17.391 tamponi sono 245 i nuovi casi positivi emersi in Lombardia nella giornata di giovedì 10 settembre. Di questi 22 nuovi contagi sono stati accertati in provincia di Monza e Brianza. Il rapporto tra numero di test effettuati e nuovi positivi è pari all'1,4%.

"Più della metà degli insegnanti e operatori scolastici (113.041 su 206.687) ha prenotato il test sierologico e 95.324 lo hanno già effettuato grazie ad una organizzazione tempestiva e ben strutturata che siamo riusciti a mettere in campo insieme alle nostre ATS e ASST" ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando i dati odierni.

"Le analisi - ha spiegato - hanno evidenziato 4.528 casi positivi che sono stati sottoposti al tampone immediatamente. I test proseguiranno fino al 18 settembre per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening".

Sono tre i nuovi ricoveri nelle terapie intensive (30 in totale) degli ospedali della Lombardia, quattro i pazienti ospedalizzati in più rispetto ai dati di mercoledì per un totale di 256 persone. Una sola vittima morta a causa del virus nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 16.892 morti in Lombardia dall'inizio della pandemia.