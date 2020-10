Bollettino coronavirus 14 ottobre, 1.844 casi in Lombardia: 150 positivi a Monza e Brianza

Sono 1.844 i nuovi contagi da covid-19 accertati in Lombardia nella giornata di mercoledì 14 ottobre. A riferirlo è il bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia che riporta anche 17 decessi legati al virus nelle ultime ventiquattro ore.

Crescono anche i nuovi positivi a Monza e Brianza dove si sono registrati 150 nuovi casi tra martedì e mercoledì. Sale al 6,3% la percentuale del rapporto tra tamponi (29.048 quelli effettuati nelle ultime ventiquattro ore) e contagi accertati. In crescita anche i dati relativi a Milano con 1.032 casi positivi tra città (504) e provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 64 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, due in più rispetto a martedì e sono aumentati di un centinaio invece i pazienti ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Lombardia. Il numero delle vittime del covid in Lombardia ha superato ormai la soglia di 17.011 con 17 nuovi morti.