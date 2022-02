Bollettino covid, 5.413 nuovi casi e 59 morti in Lombardia

A fronte di 71.286 tamponi processati sono 5.413 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di venerdì 18 febbraio in Lombardia. A Monza e in Brianza i nuovi contagi registrati nell'ultima giornata sono stati 427.

Continuano a scendere i ricoveri: sono tre in meno i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie della Lombardia per un totale di 155, 126 in meno in un solo giorno i pazienti covid nei reparti ordinari per un totale di 1.523 persone ospedalizzate.

Sono 59 i decessi che si sono contati nelle ultime ventiquattro ore, stando al bollettino ufficiale diffuso da Regione Lombardia. La liste delle vittime del covid da inizio pandemia in Lombardia è arrivata a quota 38.237.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.679 di cui 716 a Milano città;

Bergamo: 461;

Brescia: 778;

Como: 356;

Cremona: 194;

Lecco: 125;

Lodi: 100;

Mantova: 305;

Monza e Brianza: 427;

Pavia: 338;

Sondrio: 92;

Varese: 408