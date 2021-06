Bollettino covid, 519 casi e 10 morti in Lombardia: i dati del 2 giugno

Sono 519 i nuovi casi di covid-19 accertati in Lombardia nella giornata di mercoledì 2 giugno con un tasso di positività al 1,27% calcolato su40.748 tamponi effettuati. Il numero di nuovi postivi in provincia di Monza e Brianza è di 33 persone. I dati sono stati resi noti con il consueto bollettino dalla Protezione Civile nel tardo pomeriggio.

Restano ancora ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali della Lombardia 207 persone - 13 in meno in una sola giornata - mentre i pazienti positivi al covid ancora ospedalizzati sono 980, 93 in meno rispetto a martedì 1 giugno.

Dieci invece i nuovi decessi accertati nelle ultime ventiquattro ore con il totale delle vittime del covid che solo in Lombardia ha toccato quota 33.630.