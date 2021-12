Bollettino covid, 10.569 casi e 21 morti in un giorno

Sono 10.569 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di mercoledì 22 dicembre. A fronte di 182.427 tamponi processati il tasso di positività si attesta al 5,7%. A Monza e Brianza il numero dei nuovi positivi è 953.

Sono 164 i ricoveri in terapia intensiva, tre in più rispetto al dato della giornata di martedì. Risultano 45 pazienti covid in più nelle ultime ventiquattro ore negli altri reparti per un totale di 1.352 persone ospedalizzate.

Nell'ultima giornata sono state 21 le persone che hanno perso la vita a causa del covid, le vittime in Lombardia da inizio pandemia sono ora 34.814.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.640 di cui 2.054 a Milano città;

Bergamo: 673;

Brescia: 823;

Como: 493;

Cremona: 211;

Lecco: 195;

Lodi: 309;

Mantova: 237;

Monza e Brianza: 953;

Pavia: 484;

Sondrio: 98;

Varese: 775.