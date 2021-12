Bollettino covid, 12.913 casi e 45 morti in Lombardia

A fronte di 205.847 tamponi processati sono 12.913 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 23 dicembre 2021. A Monza e Brianza continua a crescere il numero dei contagi, seconda provincia per positività dopo Milano in Lombardia: nelle ultime ventiquattro ore il dato dei nuovi positivi giornalieri è salito a 1.316.

Sono 162 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva della regione, due in meno rispetto al dato di mercoledì, mentre sono 1.408 - 56 in più rispetto al 22 dicembre - i pazienti ospedalizzati. Sono 45 i morti registrati nell'ultima giornata con la lista dei decessi che da inizio pandemia ha raggiunto quota 34.859 solo in Lombardia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 5.587 di cui 2.518 a Milano città;

Bergamo: 833;

Brescia: 844;

Como: 593;

Cremona: 266;

Lecco: 274;

Lodi: 381;

Mantova: 290;

Monza e Brianza: 1.316;

Pavia: 635;

Sondrio: 145;

Varese: 998.