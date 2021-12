Bollettino covid 24 dicembre: 16.044 nuovi casi e 28 morti

A fronte di 208.288 tamponi effettuati sono 16.044 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 24 dicembre. A Monza e in Brianza il numero dei nuovi contagi è 1.399. Intanto crescono i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali della Lombardia con sei nuovi ingressi per un totale di 168 persone, otto in meno invece i pazienti covid ospedalizzati con un totale di 1.400 persone assistite nei reparti in area medica degli ospedali della Lombardia.

Sono 28 le persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore a causa del covid. E il dato dei decessi da inizio pademia ha raggiunto quota 34.887. Il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi è salito al 7,7%.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 7.033 di cui 3.158 a Milano città;

Bergamo: 993;

Brescia: 1.070;

Como: 836;

Cremona: 333;

Lecco: 302;

Lodi: 468;

Mantova: 340;

Monza e Brianza: 1.399;

Pavia: 716;

Sondrio: 190;

Varese: 1.565.