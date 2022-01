Bollettino covid, 8.844 casi e 87 morti in Lombardia

A fronte di 70.842 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi nella giornata di lunedì 24 gennaio in Lombardia sono 8.844. A Monza e Brianza i nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 638. Sono due in meno i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie della regione con un totale di 265, sono 3.416 i pazienti covid ospedalizzati nei reparti ordinari, con 20 nuovi ingressi in una sola giornata.

Anora alto il numero dei decessi con 87 persone che hanno perso la vita a causa del virus in un solo giorno. La lista delle vittime della pandemia in Lombardia è arrivata a quota 36.614.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.087 di cui 1.326 a Milano città;

Bergamo: 778;

Brescia: 1.212;

Como: 508;

Cremona: 181;

Lecco: 208;

Lodi: 210;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 638;

Pavia: 489;

Sondrio: 91;

Varese: 998.