Bollettino covid, 1.230 casi in Lombardia: 71 nuovi positivi a Monza e Brianza

Più tamponi, meno casi riscontrati ma boom di ricoveri. Resta critica la situazione coronavirus in Lombardia. Sono 1.230 i nuovi casi di coronavirus trovati in tutta la Regione nella giornata di martedì 26 gennaio, a fronte di 24.040 tamponi; la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è del 5,1%. Tra Monza e la Brianza sono state trovate altre 71 persone positive al virus.

Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive (15); in tutta la Regione, complessivamente, ci sono 392 persone nelle rianimazioni. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 118 unità per un totale di 3.530. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 3.922 persone affette da SarsCov2 (103 in più rispetto a domenica).

Non si è fermata la scia di morte. Nella giornata di oggi il virus ha ucciso altre 77 persone. Il totale (ufficiale) è arrivato a quota 26.789.