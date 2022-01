Bollettino covid, 21.329 casi e 77 morti in Lombardia

A fronte di 175.870 tamponi effettuati i nuovi casi positivi accertati nella giornata di venerdì 28 gennaio in Lombardia sono 21.329. A Monza e Brianza il dato relativo ai nuovi contagi è 1.849. In calo i numeri che arivano dagli ospedali con due posti letto in meno occupati nei reparti di terapia intensiva nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 252 (-2) e 3.164 (-100) persone ancora ospedalizzate, cento in meno rispetto a giovedì.

Sono stati 77 invece i decessi registrati nella giornata di venerdì 28 dicembre per un totale di 36.958 morti a causa del covid durante la pandemia solo in Lombardia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 6.522 di cui 2.371 a Milano città;

Bergamo: 1.950;

Brescia: 2.940;

Como: 1.277;

Cremona: 865;

Lecco: 509;

Lodi: 408;

Mantova: 1.072;

Monza e Brianza: 1.849;

Pavia: 1.152;

Sondrio: 295;

Varese: 1.860.