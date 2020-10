Bollettino coronavirus Lombardia: mai così tanti contagi da maggio, boom di ricoveri

Non si ferma la lotta al coronavirus in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 7 ottobre sono stati accertati altri 520 casi in tutta la Regione (a fronte di 21.569 tamponi). È il numero più alto dal 14 maggio. Tra Monza e la Brianza sono state trovate altre34 persone positive al virus arrivato dalla Cina. I dati sono stati resi noti dalla Regione attraverso il consueto bollettino.

Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun nuovo accesso nei reparti di terapia intensiva riservati ai pazienti covid; in tutta la Regione, complessivamente, ci sono 40 persone nelle rianimazioni. Costantemente continua ad aumentare la pressione nei reparti covid delle strutture sanitarie: in una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti sono aumentati di 19 unità per un totale di 339 pazienti. Nelle strutture sanitarie della Regione ci sono in tutto 379 persone affette da covid-19.

Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 5 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 16.978 .